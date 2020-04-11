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Умер актер из «Человеческой многоножки» Дитер Лазер

Немецкий актер Дитер Лазер, исполнивший роль доктора Хайтера в фильме «Человеческая многоножка», умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на его жену.

Уточняется, что актер умер 29 февраля текущего года в Берлине незадолго после своего дня рождения 17 февраля. Причина смерти Лазера не называется.

На протяжении карьеры Лазер сыграл в более 60 фильмах и сериалах. Мировую известность он получил после съемок в фильме ужасов «Человеческая многоножка», который вышел в 2009 году. Позже он также снялся в «Человеческой многоножке 3». Der Spiegel отмечает, что в прошлом году Лазер был задействован в постановке романа Франца Кафки «Процесс» на театральном фестивале в Бад-Херсфельде в земле Гессен в Германии, где исполнял роль адвоката Гульда.

Теги: актер, фильм, Берлин
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