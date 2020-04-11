G20 создаст мониторинговую группу по мерам реагирования на рынке нефти

Страны-участники G20 создадут специальную группу, которая будет следить за эффективностью мер реагирования на глобальном энергорынке. Об этом говорится в итогом заявлении после встречи министров энергетики стран «двадцатки».

Отмечается, что работа группы будет временной. Участие в ней на добровольной основе смогут принять представители всех стран G20, а ее председателем станет Саудовская Аравия.

Материл дополняется