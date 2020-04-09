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В Самарской области потушили пожар на нефтехимическом объекте

Новокуйбышевский НПЗ (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пожар на территории Новокуйбышевской нефтехимической компании в Самарской области потушен, следует из сообщения на сайте ГУ МЧС России по Самарской области.

«В 20.15 пожар ликвидирован. В результате пожара погибших нет, 5 человек с термическими ожогами госпитализированы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.

Новокуйбышевская нефтехимическая компания с 2015 года входит в структуру ПАО «НК «Роснефть», сообщается на сайте организации. Данное предприятие — один из крупнейших производителей продукции газопереработки, нефтехимии и органического синтеза на территории России и Восточной Европы.

Предварительная причина пожара — нарушение технологического процесса при запуске компрессора по окончанию ремонтных работ. Из-за разгерметизации компрессорной установки произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего произошло возгорание.


 

Теги: пожар, Самарская область, ГУ МЧС
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