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Главный редактор «Проекта» Баданин сообщил о слежке и обратился в СК

Роман Баданин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин заметил слежку за собой и подал заявления в Следственный комитет, Главное управление МВД по Москве и Чертановскую межрайонную прокуратуру. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на слова Баданина.

Как рассказал Баданин, 7 апреля он заметил, что за его машиной на протяжении 100 км — от Ногинска до Чертановской улицы в Москве — следовал неизвестный автомобиль. По словам журналиста, этот автомобиль повторял все его маневры, в том числе заезжал на бензоколонку и сворачивал во дворы. Стекла машины были полностью тонированы.

Главред «Проекта» сообщил, что в отношении него могут проводиться незаконные оперативно-разыскные мероприятия и за такие действия предусмотрено наказание по статье 286 УК (превышение должностных полномочий).

Баданин предположил, что поводом для преследования могла стать его профессиональная деятельность, хотя затруднился сказать, какой именно материал «Проекта» мог вызвать такую реакцию. При этом он отметил, что в настоящий момент «Проект» работает над одной «чувствительной темой».

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ СУ СК России по Москве Юлии Ивановой.

Теги: Роман Баданин, слежка, журналист, новости РБК
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