Врачи предварительно подтвердили коронавирус у восьми жителей Тувы

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У восьми жителей Тувы, где ранее не было выявлено случаев заражения коронавирусом, предварительный анализ дал положительный результат на COVID-19. Об этом заявил глава республики Шолбан Кара-оол на своей официальной странице во «ВКонтакте».

По его словам, вспышка инфекции произошла в селе Ырбан. Туда 21 марта прибыл служащий государственного ведомства из Красноярского края, который до этого, уже будучи зараженным, прилетел из Москвы.

«Близко контактировавших с ним в селе Ырбан оказались 67 человек. Лабораторные исследования установили положительный результат на коронавирусную инфекцию у восьми из них», — сообщил Кара-оол.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Заболевание предварительно обнаружили среди членов семьи, у которой остановился инфицированный красноярец — четверо взрослых и четверо детей в возрасте от восьми месяцев до 12 лет. Врачи сообщили, что болезнь у них протекает пока что бессимптомно. Все зараженные по их собственному желанию остаются пока в селе под медицинским наблюдением.