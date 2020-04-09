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Врачи предварительно подтвердили коронавирус у восьми жителей Тувы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

У восьми жителей Тувы, где ранее не было выявлено случаев заражения коронавирусом, предварительный анализ дал положительный результат на COVID-19. Об этом заявил глава республики Шолбан Кара-оол на своей официальной странице во «ВКонтакте».

По его словам, вспышка инфекции произошла в селе Ырбан. Туда 21 марта прибыл служащий государственного ведомства из Красноярского края, который до этого, уже будучи зараженным, прилетел из Москвы.

«Близко контактировавших с ним в селе Ырбан оказались 67 человек. Лабораторные исследования установили положительный результат на коронавирусную инфекцию у восьми из них», — сообщил Кара-оол.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Заболевание предварительно обнаружили среди членов семьи, у которой остановился инфицированный красноярец — четверо взрослых и четверо детей в возрасте от восьми месяцев до 12 лет. Врачи сообщили, что болезнь у них протекает пока что бессимптомно. Все зараженные по их собственному желанию остаются пока в селе под медицинским наблюдением.

Эпидемиологи установили уже около 300 контактных лиц этой семьи, у всех них взяты пробы на анализ. Из-за ситуации в Ырбане был введен карантин на территории всего Тоджинского района Тувы — закрыты все три ведущие в район дороги, передвижение граждан между населенными пунктами ограничено, а сами они теперь обязаны находиться в домашней самоизоляции. Власти закрыли предприятия и учреждения, за исключением продуктовых магазинов, аптек и обеспечивающих жизнедеятельность организаций.

По официальным данным правительственного оперштаба по борьбе с COVID-19, в России зафиксировано 8672 случая заражения коронавирусом. 580 человек выздоровели, 63 пациента скончались. Болезнь выявлена в 81 российском регионе.

Теги: Тува, коронавирус, эпидемия
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