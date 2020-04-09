Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 08 апр, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 08 апр, 13:30
В Петербурге выписали штраф в ₽15 тыс. гулявшему с ребенком мужчине Общество, 02:06 Арабская коалиция остановит военную операцию в Йемене из-за коронавируса Политика, 01:49 Мишустин заявил о серьезном ударе коронавируса по бюджету Экономика, 01:10 Аналитики предрекли обвал страхового рынка из-за кризиса и коронавируса Финансы, 01:00 Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех Общество, 00:49 Число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 1,5 млн человек Общество, 00:21 Курский губернатор предложил Путину ограничить межрегиональные автобусы Общество, 00:20 При возгорании в московском доме престарелых пострадал пожарный Общество, 00:18 Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0% Финансы, 00:00 Эксперты предупредили о волне повторных атак на жертв кибермошенников Технологии и медиа, 00:00 Абызов женился в СИЗО «Лефортово» Общество, 08 апр, 23:59 Коронавирус и «ренессанс» одноразового пластика Зеленая экономика, 08 апр, 23:40  В России не зафиксировали повторных случаев заражения коронавирусом Общество, 08 апр, 23:32 Дарья Клишина назвала причину переезда российских спортсменов в США Спорт, 08 апр, 23:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

Арабская коалиция остановит военную операцию в Йемене из-за коронавируса

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией временно остановит военную операцию против повстанцев-хуситов в Йемене для борьбы с коронавирусом в этой стране. Об этом сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на официального представителя коалиции полковника Турки аль-Малики.

Перемирие будет объявлено в полдень 9 апреля по местному времени (совпадает с московским) и продлится две недели. При этом не исключено, что перемирие продлят.

По словам аль-Малики, приостановка военной операции послужит также для подготовки встречи спецпредставителя ООН Мартина Гриффитса с правительством Йемена, военной коалицией и хуситами.

Аль-Малики выразил надежду, что после прекращения огня со стороны арабской коалиции аналогичные действия предпримут и хуситы.

По его словам, коалиция начала принимать меры по борьбе с пандемией COVID-19, чтобы защитить йеменский народ от заболевания. При этом по данным американского университета Джона Хопкинса, в Йемене не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Конфликт между законным правительством Йемена и хуситами продолжается с 2014 года. В 2015 году к нему присоединилась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: Йемен, Саудовская Аравия, операция, коронавирус
Материалы по теме
Столица Саудовской Аравии подверглась ракетному обстрелу
Политика
СМИ сообщили о 70 погибших в результате атаки на военных в Йемене
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter