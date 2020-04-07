На складе ткацкой фабрики в Кинешме произошел пожар

Фото: МЧС РФ

В городе Кинешма произошел пожар на ткацкой фабрике. Сообщение о возгорании по адресу ул. Социалистическая, д. 54 размещено на сайте ГУ МЧС России по Ивановской области.

Сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по области в 18:35 по местному времени (совпадает с мск). В 19:12 очаг пожара был локализован, в 20:10 горение ликвидировали.

«В результате пожара повреждено складское помещение на площади 600 кв. м», — сообщили в МЧС.

К ликвидации пожара привлекались 52 человека и 16 единиц техники, в результате происшествия никто не пострадал.

По данным изданий «Кинешмец» и IvanovoNews, складские помещения принадлежат местной прядильно-ткацкой фабрике.