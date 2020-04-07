CNN узнала об отставке пресс-секретаря Белого дома Гришем

Стефани Гришем и Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем покинула свой пост, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в окружении Дональда Трампа. По их словам, она приняла решение вернуться на пост главы администрации первой леди Мелании Трамп.

Основными кандидатами на освободившуюся должность собеседники телекомпании назвали Кейли Макэнани, которая является пресс-секретарем предвыборного штаба Трампа, а также Алиссу Фара — официального представителя Министерства обороны. Последняя до недавнего времени была пресс-секретарем вице-президента Майка Пенса.

CNN указывает, что в последние несколько недель Гришем не посещала заседания президентской администрации и не принимала активного участия в пресс-конференциях оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Часть времени она провела в самоизоляции, поскольку общалась с участником бразильской правительственной делегации, у которого была обнаружена инфекция.

Также она не выполнила свое обещание возобновить ежедневные брифинги для прессы, которые были отменены при предшественнице Гришем Саре Сандерс.

За время президентства Трампа в Белом доме сменились несколько пресс-секретарей. До Сандерс, которая в июне прошлого года решила уйти работать комментатором на телеканал Fox News, эту должность занимал Шон Спайсер.