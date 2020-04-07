В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян

Мишик Казарян (Фото: 1Gusev / Twitter)

Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян. Об этом РБК сообщил его родственник.

По его словам, у обоих супругов была двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

Родственник ученого уточнил, что Казаряна и Асратян госпитализировали 23 марта. У них не было никаких симптомов, кроме высокой температуры, отметил он.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы РБК сообщили, что не комментируют информацию, связанную с личными данными пациентов.

О том, что Арпик Асратян умерла в больнице в Коммунарке, 27 марта сообщал «МК». Об этом также писал Telegram-канал Mash.