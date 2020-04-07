В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 76,41 (-1,33) Quote, 06 апр, 12:50
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 82,63 (-3,1) Quote, 06 апр, 12:50
Новый баланс: как изменится мировая экономика после пандемии Мнение, 13:32 В Израиле из-за вируса поменяли процедуру передачи благодатного огня Общество, 13:24 Песков переадресовал в кабмин вопрос об импорте дешевого бензина Бизнес, 13:17 «Зенит» ответил на сообщение о запрете футболистам покидать Петербург Спорт, 13:16 В Кремле объяснили рукопожатия Путина вопреки коронавирусу Политика, 13:13 Путин направил телеграмму госпитализированному с коронавирусом Джонсону Политика, 13:09 В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса Политика, 13:07 Полиция разных стран следит за мерами против коронавируса. Фоторепортаж Общество, 13:06  В Кремле не увидели спада дисциплины чиновников из-за удаленной работы Политика, 12:58 Восьмикратный чемпион Германии продлил контракт с «Баварией» Спорт, 12:57 Самообучение на карантине: что почитать, чему научиться и где «побывать» Экономика образования, 12:57  Как прошла первая виртуальная Неделя моды в России Стиль, 12:56 Кремль ответил на обвинения США в подкупе права России провести ЧМ-2018 Спорт, 12:52 Почему Amazon не справляется с ажиотажем во время пандемии — Bloomberg Pro, 12:50
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян

Мишик Казарян (Фото: 1Gusev / Twitter)

Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян. Об этом РБК сообщил его родственник.

По его словам, у обоих супругов была двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

Родственник ученого уточнил, что Казаряна и Асратян госпитализировали 23 марта. У них не было никаких симптомов, кроме высокой температуры, отметил он.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы РБК сообщили, что не комментируют информацию, связанную с личными данными пациентов.

О том, что Арпик Асратян умерла в больнице в Коммунарке, 27 марта сообщал «МК». Об этом также писал Telegram-канал Mash.

Посткризисное управление: как пандемия изменит мир, государство и бизнес
Мнение

Мишик Казарян — советский и российский физик, специалист в области лазерной физики и оптики. В 1980 году получил Государственную премию СССР за изобретение самого яркого импульсно-периодического лазера для видимой области спектра. Ему было 72 года. Его жена Арпик Асратян была доктором медицинских наук, специалистом в области лечения вирусных гепатитов.

Теги: коронавирус, Москва, новости РБК, ученые
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 апреля
Общество
В России случаи коронавируса не выявили только в четырех регионах
Общество
В Москве за сутки выявили почти 700 случаев заражения коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter