В Липецкой области загорелся локомотив пассажирского поезда

В Липецкой области из-за возгорания локомотива остановили пассажирский поезд «Санкт-Петербург — Кисловодск», сообщили РБК в пресс-службе ОАО «РЖД». Поезд остановили в на перегоне «Телегино-Становое».

«Пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали, на график движения других пассажирских составов происшествие не повлияло», — сообщили в РЖД, добавив, что пожар был ликвидирован в 18.10 (совпадает с московским).

После замены локомотива поезд продолжит путь, ожидается, что в пункт назначения он прибудет с задержкой более часа.

«Вести. Липецк» со ссылкой на ГУ МЧС сообщает, что площадь пожара составила 15 кв. м, двигатель локомотива не пострадал. Местный портал Gorod48.ru уточняет, что пожар тушили несколько подразделений пожарных.