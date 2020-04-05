При пожаре в Свердловской области погибли три ребенка

В ночь на 5 апреля в Свердловской области произошел пожар, в результате которого погибли трое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о возгорании поступила диспетчерам в 2:18 по местному времени (0:18 мск) — загорелся частный жилой дом в селе Елань в 200 км от Екатеринбурга. К моменту прибытия пожарных пламя охватило сам дом и надворные постройки на площади около 120 кв. м.

Еще до приезда пожарных местные жители смогли вывести из горящего здания двух детей 2012 и 2019 годов рождения. В тяжелом состоянии они были доставлены в больницу.

В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили тела еще троих детей 2011, 2012 и 2014 годов рождения.

К 4:00 по местному времени (2:00 мск) было ликвидировано открытое горение. Пожарные проливают завалы и разбирают сгоревшие конструкции. На месте работают дознаватели, которым предстоит установить причину возгорания.