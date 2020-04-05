В США умер бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас

Экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас, руководивший страной с 1990 по 1994 годы, умер в Соединенных Штатах 4 апреля. Об этом сообщает газета La Tribuna.

За несколько часов до смерти 76-летнего Кальехаса в критическом состоянии доставили в больницу города Атланта, штат Джорджия. Причиной смерти стала остановка сердца.

В 2018 году у Кальехаса диагностировали онкологическое заболевание — лейкемию. Действующий президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес выразил соболезнования по поводу смерти Кальехаса.

«Мы очень сожалеем о смерти бывшего президента и выражаем солидарность с его женой, детьми и внуками», — написал глава государства в Twitter.

Кальехас родился в 1943 году в столице Гондураса Тегусигальпе. Он изучал сельское хозяйство и экономику, а в 1968 году начал работать в администрации президента страны Освальдо Лопеса.