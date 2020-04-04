Шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса в Красноярском крае

Шесть человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса в Красноярском крае на федеральной дороге Р-257 «Енисей». Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, автобус следовал из города Абаза (Республика Хакасия — ред.) в Красноярск. В салоне находились 14 человек. Пострадавших доставили в городскую больницу Дивногорска. Детей среди пострадавших них нет. Остальные пассажиры на попутном транспорте были доставлены в Красноярск.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Они намерены организовать проверку в отношении перевозчика, инициировавшего движение по данному маршруту.