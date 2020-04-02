В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк»

Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press

В Москве задержан подозреваемый в совершении убийства на парковке торгового центра на севере города. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного следственного управления СК по Москве.

«В настоящее время подозреваемый 1986 года рождения доставлен в следственный отдел для допроса и проведения иных следственных действий», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 2 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим знакомым 1985 года рождения и нанес ему ножевое ранение, от которого тот впоследствии умер.

Как уточнила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, конфликт произошел на территории парковки ТЦ «Авиапарк» на Ходынском бульваре. По ее словам, инцидент произошел в ночь на 2 апреля, участники конфликта были рабочими автомойки.