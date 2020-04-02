Госдеп обратился к американцам с просьбой не скупать туалетную бумагу

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус призвала американцев не скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса. Видео с таким обращением она опубликовала в своем Twitter.

«Америка, полегче с туалетной бумагой!», — сказала Ортагус.

Кроме того, представитель Госдепартамента посоветовала чаще мыть руки, избегать контакта с заболевшими, оставаться дома при недомогании, носить медицинские маски в случае болезни и регулярно дезинфицировать поверхности предметов.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

По данным Университета Джона Хопкинса, США занимают первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом. Число инфицированных превысило 209 тыс. человек. Из них 4,7 тыс. заболевших скончались, и 8,4 тыс. — выздоровели.