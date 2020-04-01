ВОЗ сообщила о 40 тыс. смертей от коронавируса в мире

В мире зафиксировано 823 626 случаев заражения коронавирусом, скончались 40 598 заболевших, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за сутки количество инфицированных увеличилось на более чем на 72 тыс. человек, а по всему миру умерли свыше 4 тыс. заболевших.

Больше всего заразившихся (464 212) и умерших (30 089) зарегистрировано в Европейском регионе. За сутки число заболевших там увеличилось на 40 266 человек, а количество летальных случаев возросло на 3 395. В Северной и Южной Америке COVID-19 заразились 188 751 человек, 3 400 умерли.

При этом, как сообщает ВОЗ, больше всего случаев заражения — 163 199 — приходятся на США. Затем следуют Италия (105 792), Испания (94 417), Китай (82 631), и Германия (67 366).