Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Эксперты предсказали просрочку почти 20% кредитов малому бизнесу Финансы, 00:21 WSJ узнала о встрече Трампа с нефтяниками для поддержки отрасли Экономика, 00:05 ВОЗ сообщила о 40 тыс. смертей от коронавируса в мире Общество, 01 апр, 23:57 Правозащитники узнали о возможной вспышке пневмонии в «Матросской тишине» Общество, 01 апр, 23:37 Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу Политика, 01 апр, 23:25 Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке Общество, 01 апр, 23:19 Земфира выпустила новую песню впервые за полтора года Общество, 01 апр, 23:14 УЕФА решил отменить финансовый фейр-плей из-за коронавируса Общество, 01 апр, 23:09 В Крыму приостановят автобусное сообщение из-за коронавируса Общество, 01 апр, 23:00 Хабиб Нурмагомедов сообщил об отмене боя с Тони Фергюсоном Спорт, 01 апр, 22:57 В МВД оценили соблюдение режима самоизоляции россиянами Общество, 01 апр, 22:38 Коронавирус: демография, математика и модели распространения Футурология, 01 апр, 22:37  Как за полторы недели запустить бесплатный сервис с ответами про COVID-19 Экономика инноваций, 01 апр, 22:25  Зеленский сравнил коронавирус с аварией на Чернобыльской АЭС Общество, 01 апр, 22:23
Пандемия коронавируса ,  
0 

ВОЗ сообщила о 40 тыс. смертей от коронавируса в мире

В мире зафиксировано 823 626 случаев заражения коронавирусом, скончались 40 598 заболевших, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за сутки количество инфицированных увеличилось на более чем на 72 тыс. человек, а по всему миру умерли свыше 4 тыс. заболевших.

Число заболевших коронавирусом в США превысило 200 тыс. человек
Общество

Больше всего заразившихся (464 212) и умерших (30 089) зарегистрировано в Европейском регионе. За сутки число заболевших там увеличилось на 40 266 человек, а количество летальных случаев возросло на 3 395. В Северной и Южной Америке COVID-19 заразились 188 751 человек, 3 400 умерли.

При этом, как сообщает ВОЗ, больше всего случаев заражения — 163 199 — приходятся на США. Затем следуют Италия (105 792), Испания (94 417), Китай (82 631), и Германия (67 366).

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, в ближайшее время число зараженных COVID-19 в мире превысит 1 млн, а число умерших — 50 тыс. человек. Гебрейесус отметил, что за последнюю неделю число летальных исходов увеличилось больше чем вдвое.

Теги: ВОЗ, жертвы, коронавирус
Материалы по теме
В Минздраве оценили готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Общество
Путин утвердил штрафы за нарушение карантина и фейки о коронавирусе
Общество
В Крыму приостановят автобусное сообщение из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter