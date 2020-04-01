СК начал проверку данных о посещении больницы в Лобне зараженным COVID-19

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Следователи начали проверку информации о том, что мужчина, имеющий положительный результат на коронавирус, пришел в больницу в подмосковном городе Лобня. Об этом говорится на сайте следственного управления СК по Московской области.

О случившемся сообщил главврач медучреждения, видео его заявления показали в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, у мужчины обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, после чего он уехал жить в деревню. «Вчера у него поднялась температура, он вызвал скорую помощь и сегодня пришел делать сюда рентген, не сказав никому, что у него положительный тест на коронавирус», — сообщил врач.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Нарушитель карантина прошел через все здание поликлиники и сделал рентген. К этому моменту медперсоналу поступила информация, что этот человек нарушил режим самоизоляции. В итоге его разместили в отдельной палате.