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СК начал проверку данных о посещении больницы в Лобне зараженным COVID-19

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Следователи начали проверку информации о том, что мужчина, имеющий положительный результат на коронавирус, пришел в больницу в подмосковном городе Лобня. Об этом говорится на сайте следственного управления СК по Московской области.

 О случившемся сообщил главврач медучреждения, видео его заявления показали в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, у мужчины обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, после чего он уехал жить в деревню. «Вчера у него поднялась температура, он вызвал скорую помощь и сегодня пришел делать сюда рентген, не сказав никому, что у него положительный тест на коронавирус», — сообщил врач.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Нарушитель карантина прошел через все здание поликлиники и сделал рентген. К этому моменту медперсоналу поступила информация, что этот человек нарушил режим самоизоляции. В итоге его разместили в отдельной палате.

«Каждый из вас в этот момент находился в поликлинике, вы могли потенциально оказаться рядом с этим человеком. Не факт, что мы заболеем, но тем не менее к каждому из вас выйдет бригада медицинских работников, чтобы взять мазки», — заявил главврач лобненской больницы собравшимся вокруг него сотрудникам и пациентам.

Он добавил, что с сегодняшнего дня каждый из присутствующих попадает на карантин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в больнице города Лобня и наказать нарушившего правила самоизоляции, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом региона в официальном Telegram-канале.

РБК направил запрос в администрацию Лобненской центральной городской больницы.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 177 человек. 17 пациентов выздоровели, еще двое умерли.

Теги: Московская область, больница, карантин, нарушение, новости РБК
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