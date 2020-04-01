Собянин и Белоусов пришли на заседание кабмина в медицинских масках

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом Общество, 13:25 Как главы государств защищаются от коронавируса. Фоторепортаж Политика, 13:21  Кремль заявил об отсутствии переговоров по нефти с Саудовской Аравией Общество, 13:10 Олимпийская медалистка заявила о заражении коронавирусом Спорт, 13:08 Мишустин заявил о проведении 36 тыс. тестов на коронавирус в день Общество, 13:05 Путин впервые проведет дистанционное совещание с министрами Общество, 13:00 Без лишних трат: какие настройки помогут вывести сайт в топ поисковика Pro, 12:56 Шеф-повар, сувид и научный подход: как подать знакомый вкус в иной форме Партнерский материал, 12:55 На Крымском мосту из-за коронавируса появится блокпост Общество, 12:53 Как Константин Хабенский, Баста и T-Fest поддерживают детей на карантине Стиль, 12:52 Два хардфорка и один халвинг. Главные события апреля Крипто, 12:47 В Москве за сутки подтвердили коронавирус у 29 детей Общество, 12:41 Олимпийские чемпионы потребовали отставки Драчева с поста президента СБР Спорт, 12:41 Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса Бизнес, 12:34
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин и Белоусов пришли на заседание кабмина в медицинских масках

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин пришли на совещание в правительстве в медицинских масках. Это видно на кадрах, показанных в эфире телеканала РБК. В маске на заседание кабмина также пришел глава Минздрава Михаил Мурашко.

Совещание проводилось под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. На кадрах также видно, что Белоусов и Собянин сели за стол в масках, однако затем их сняли.

Согласно данным на сайте правительства, это было заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. В нем также принимали участие вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, глава Минпромторга Денис Мантуров, а также глава Роспотребнадзора Анна Попова и замглавы аппарата правительства Леонид Левин.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на 1 апреля, всего в России зарегистрировали более 2,7 тыс. человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: Андрей Белоусов, Сергей Собянин, коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 апреля
Общество
В России за сутки заразились коронавирусом 440 человек
Общество
Главы двух департаментов МЧС попали в больницу с подозрением на COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter