Собянин и Белоусов пришли на заседание кабмина в медицинских масках

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин пришли на совещание в правительстве в медицинских масках. Это видно на кадрах, показанных в эфире телеканала РБК. В маске на заседание кабмина также пришел глава Минздрава Михаил Мурашко.

Совещание проводилось под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. На кадрах также видно, что Белоусов и Собянин сели за стол в масках, однако затем их сняли.

Согласно данным на сайте правительства, это было заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. В нем также принимали участие вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, глава Минпромторга Денис Мантуров, а также глава Роспотребнадзора Анна Попова и замглавы аппарата правительства Леонид Левин.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на 1 апреля, всего в России зарегистрировали более 2,7 тыс. человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.