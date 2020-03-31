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Общество ,  
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Казахстан ограничил импорт топлива из России на три месяца

Нурлан Ногаев (Фото: atyrau.gov.kz)

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев подписал указ, запрещающий поставки из России авиатоплива, бензина и дизеля железнодорожным сообщением, передает Zakon.kz.

«Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива», — говорится в указе.

Ранее производителей экспорта бензина и дизельного топлива в Казахстане освободили от уплаты акцизов до конца года, уточняет издание «Sputnik Казахстан».

Аналогичный приказ о запрете импорта уже вводился в Казахстане в 2018 году.

Тогда министр энергетики страны Канат Бозумбаев также остановил импорт бензина из России железнодорожным сообщением. Вице-министр энергетики Болат Акчулаков уточнял, что Казахстан имеет право периодически вводить конвенционный запрет на импорт нефтепродуктов в рамках заключенного соглашения с Россией. Решение о запрете импорта связывают с намерением Казахстана помешать пресыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и развивать собственный экспорт.

Теги: Россия, импорт, бензин, топливо, Казахстан
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