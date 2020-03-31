Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джон Каллахан

Американский актер Джон Каллахан умер на 67-ом году жизни. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на его бывшую жену Еву Ларю.

Уточняется, что причиной смерти Каллахана стал инсульт.

Джон Каллахан родился 23 декабря 1953 года в Бруклине в США. Широкую известность Каллахан получил после исполнения роли Эдмунда Грея в сериале «Санта-Барбара», в котором он снимался с 1989 по 1992 год.

На протяжении карьеры Каллахан сыграл еще в ряде сериалов, среди которых были «Главная больница», «Дни нашей жизни», «Отчаянные домохозяйки» и «Она написала убийство. Кроме того, актер снялся в фильмах «Комната Марвина» и «Затерянные в лесу».