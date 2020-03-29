Путин выразил соболезнования из-за смерти писателя Бондарева

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя-фронтовика, умершего на 97 году жизни. Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что россияне ценят творчество писателя, которое стало «прекрасным примером повествования о героическом прошлом и героическом настоящем нашего народа».

Юрий Бондарев родился в 1924 году в Орле. С 1942 года он воевал на фронтах, участвовал в обороне Сталинграда, форсировании Днепра, освобождении Киева. Несколько раз был ранен.

В 1951 году окончил Литинститут и начал публиковаться. Некоторые произведения Бондарева были экранизированы — это повести «Батальоны просят огня» и «Последние залпы», романы «Горячий снег», «Тишина» и «Берег».