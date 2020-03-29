Власти Уфы попросили разойтись жаривших шашлык в парке горожан
Сотрудники уфимской администрации совместно с полицейскими потребовали разойтись горожан, которые жарили шашлыки в парке, несмотря на меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Отмечается, что инцидент произошел в мангальной зоне парке имени Лесоводов Башкирии. По информации администрации, отдыхающие с понимание восприняли просьбу и пообещали соблюдать ограничительные меры.
«В результате мангальную зону закрыли на неопределенный срок», — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор, mos.ru
Согласно последним данным, на территории Башкирии зафиксировали пять случаев заражения коронавирусом. Всего в России инфекцией заразились 1534 человека.