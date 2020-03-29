Власти Уфы попросили разойтись жаривших шашлык в парке горожан

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Сотрудники уфимской администрации совместно с полицейскими потребовали разойтись горожан, которые жарили шашлыки в парке, несмотря на меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Отмечается, что инцидент произошел в мангальной зоне парке имени Лесоводов Башкирии. По информации администрации, отдыхающие с понимание восприняли просьбу и пообещали соблюдать ограничительные меры.

«В результате мангальную зону закрыли на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Согласно последним данным, на территории Башкирии зафиксировали пять случаев заражения коронавирусом. Всего в России инфекцией заразились 1534 человека.