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Власти Уфы попросили разойтись жаривших шашлык в парке горожан

Фото: ufacity.info

Сотрудники уфимской администрации совместно с полицейскими потребовали разойтись горожан, которые жарили шашлыки в парке, несмотря на меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Отмечается, что инцидент произошел в мангальной зоне парке имени Лесоводов Башкирии. По информации администрации, отдыхающие с понимание восприняли просьбу и пообещали соблюдать ограничительные меры.

«В результате мангальную зону закрыли на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Согласно последним данным, на территории Башкирии зафиксировали пять случаев заражения коронавирусом. Всего в России инфекцией заразились 1534 человека.

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Президент Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей и рекомендовал всем в этот период побыть дома. По его словам, это необходимо, чтобы замедлить темп распространения коронавируса в стране.

Теги: парк, изоляция, Уфа
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