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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки коронавирусом в мире заболели более 60 тыс. человек

За сутки количество людей в мире, у которых выявили коронавирусную инфекцию нового типа COVID-19, увеличилось на 62,5 тыс. человек. Это следует из доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 28 марта.

По данным ВОЗ, за сутки было подтверждено 62 514 новых случаев заболевания. Общее число зараженных на планете достигло 571 678. Умерли от коронавируса 26 494 человека (плюс 3159 за сутки).

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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ВОЗ ставит на первое место по числу заболевших Италию с 86 498 подтвержденными случаями (5959 за сутки). На втором месте США — 85 228 заболевших (плюс 16 894 за сутки). Тройку замыкает Китай с 82 230 зараженных вирусом (плюс 152 за сутки).

Ранее ВОЗ сообщала о 509 тыс. заболевших в мире к 28 марта и 46,4 тыс. новых подтвержденных диагнозах.

Согласно актуальным данным американского университета Джона Хопкинса на 1:00 мск 29 марта в мире зафиксировано 657 691 заболевший COVID-19 и 30 438 летальных исходов.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта
Общество

На первом месте Соединенные Штаты со 119 748 случаями. Италия занимает второе место — 92 472 заболевших. В Китае, расположившемся так же не третьем месте, 81 999 заболевших.

Выздоровело от болезни 139 236 человека. Почти половина из них — 62 098 — в Китае. Более 12 тыс. выздоровевших зафиксировано в Италии и Испании.

Теги: ВОЗ, коронавирус, пандемия
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