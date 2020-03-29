За сутки коронавирусом в мире заболели более 60 тыс. человек

За сутки количество людей в мире, у которых выявили коронавирусную инфекцию нового типа COVID-19, увеличилось на 62,5 тыс. человек. Это следует из доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 28 марта.

По данным ВОЗ, за сутки было подтверждено 62 514 новых случаев заболевания. Общее число зараженных на планете достигло 571 678. Умерли от коронавируса 26 494 человека (плюс 3159 за сутки).

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ВОЗ ставит на первое место по числу заболевших Италию с 86 498 подтвержденными случаями (5959 за сутки). На втором месте США — 85 228 заболевших (плюс 16 894 за сутки). Тройку замыкает Китай с 82 230 зараженных вирусом (плюс 152 за сутки).

Ранее ВОЗ сообщала о 509 тыс. заболевших в мире к 28 марта и 46,4 тыс. новых подтвержденных диагнозах.