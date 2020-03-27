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Умер режиссер Владимир Любомудров

Кинорежиссер и сценарист Владимир Любомудров умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Союз кинематографистов России и Гильдия режиссеров выражает соболезнования родным и близким ушедшего от нас коллеги», — говорится в сообщении.

Владимир Любомудров родился 12 ноября 1939 года в городе Солнечногорске в Московской области. В 1969-м он окончил факультет журналистики МГУ, а затем прошел обучение на Высших курсах сценаристов и режиссеров при Госкино СССР.

На протяжении своей карьеры Любомудров выступил режиссером и сценаристом более семи фильмов, в том числе картин «Романс», «Первая конная», «Кавалеристы», «Отель «Эдем» и «Наследник». Кроме того, Любомудров руководил группами каскадеров при съемках многих фильмов, в том числе «Войны и мира» Сергея Бондарчука и «Андрея Рублева» Андрея Тарковского.

Теги: кино, режиссер
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