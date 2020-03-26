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В Шереметьево начали проверку после обнаружения золотых слитков на дороге

Фото: krastsvetmet.ru

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге аэропорта два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе Шереметьево.

«Данный груз в полном объеме доставлен клиенту. В настоящее время проводится служебное расследование», — уточняется в сообщении.

Ранее Telegram-каналы Bazа и «112» сообщили, что в Шереметьево из погрузочной тележки выпали слитки ценой 57,9 млн руб. Их нашли другие грузчики и передали полиции. Утверждалось, что золото принадлежит Красноярскому заводу и приготовлено для отправки в Лондон.

Однако в пресс-службе Красноярского завода цветных металлов имени В.Н. Гулидова опровергли РБК, что выпавшие слитки были собственностью предприятия.

«Мы не исключаем возможность того, что данные слитки, данный металл был произведен у нас. Мы оказываем услугу по переработке сырья и получению из него драгоценных металлов. Возможно, какой-то наш поставщик привез нам сырье, мы его переработали и ему отдали. Какой — это выяснить невозможно, мы не знаем, что там за слитки, какие они», — сказали в пресс-службе. Там также не исключили, что металл был произведен у них.

Теги: Шереметьево, золото, новости РБК
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