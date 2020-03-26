Чистая прибыль «МегаФона» за 2019 год снизилась на 35%

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Скорректированная чистая прибыль «МегаФона» по итогам 2019 года снизилась на 35,3% и составила 13,63 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. В нем отмечается, что на этот показатель оказал влияние рост финансовых расходов прошлых периодов в связи с привлечением дополнительных заемных средств для финансирования выкупа акций и депозитарных расписок в рамках делистинга с Лондонской фондовой биржи в 2018 году и последующего обязательного предложения о приобретении акций у миноритариев компании (состоялся во втором квартале 2019 года).

Выручка компании в прошлом году выросла на 4%, до 348,96 млрд руб. Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) увеличился на 5,3%, до 130,6 млрд руб. Рентабельность по нему составила 37,4%.

В четвертом квартале скорректированная чистая прибыль выросла на 78,5% по сравнению с тем же периодом в 2018 году и составила до 2 млрд руб. Выручка «МегаФона» по итогам квартала увеличилась на 5,4%, до 93,2 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 39,8%, до 38,5 млрд руб., рентабельность по нему составила 41,3%. Чистый долг сократился на 8,5% и составлял 320,4 млрд руб.

«Мы показываем позитивную динамику сервисной выручки и по итогам года. Это особенно значимо, ведь на предыдущий 2018 год пришелся рост наших доходов от контрактов в рамках проведения чемпионата мира по футболу», — приводятся в сообщении слова гендиректора «МегаФона» Геворка Вермишяна.

Число абонентов «МегаФона» в России на конец 2019 года сохранилось на уровне 75,2 млн человек. Капитальные затраты за год снизились на 17,4%, до 67,3 млрд руб.