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Общество ,  
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СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

О двойном убийстве также пишет «Фонтанка». По данным издания, вечером 25 марта в квартире на улице Казанской в восточной части Петербурга мужчина с ножом напал на своих родителей.

Прибывшая на место полиция обнаружила 50-летнюю мать мужчины в кровати с множественными ранениями. 56-летний отец был еще жив, его забрали медики, но по пути в больницу он умер.

Отмечается, что подозреваемый сам позвонил в правоохранительные органы и сообщил о преступлении. Мужчина заявил, что избавил родителей от страданий земной жизни. В итоге его задержали и доставили в отдел полиции.

«Фонтанка» пишет, что подозреваемый в убийстве работал охранником и состоял на учете у психиатра.

Теги: убийство, Санкт-Петербург, родители
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