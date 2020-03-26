СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

О двойном убийстве также пишет «Фонтанка». По данным издания, вечером 25 марта в квартире на улице Казанской в восточной части Петербурга мужчина с ножом напал на своих родителей.

Прибывшая на место полиция обнаружила 50-летнюю мать мужчины в кровати с множественными ранениями. 56-летний отец был еще жив, его забрали медики, но по пути в больницу он умер.

Отмечается, что подозреваемый сам позвонил в правоохранительные органы и сообщил о преступлении. Мужчина заявил, что избавил родителей от страданий земной жизни. В итоге его задержали и доставили в отдел полиции.

«Фонтанка» пишет, что подозреваемый в убийстве работал охранником и состоял на учете у психиатра.