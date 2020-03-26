Во Франции за сутки от коронавируса умер 231 человек

За последние сутки во Франции от вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19 осложнений умер 231 человек. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон, пишет газета Le Figaro.

По словам Саломона, общее число жертв коронавируса достигло 1331. Большинство погибших — 86% — люди старше 70 лет.

При этом 2827 человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации и палатах интенсивной терапии. Всего во Франции госпитализированы более 11,5 тыс. пациентов диагнозом COVID-19.

Саломон подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает ухудшаться. Заболевание подтверждено более чем у 25 тыс. человек.