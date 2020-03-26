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Пандемия коронавируса ,  
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Во Франции за сутки от коронавируса умер 231 человек

За последние сутки во Франции от вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19 осложнений умер 231 человек. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон, пишет газета Le Figaro.

По словам Саломона, общее число жертв коронавируса достигло 1331. Большинство погибших — 86% — люди старше 70 лет.

При этом 2827 человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации и палатах интенсивной терапии. Всего во Франции госпитализированы более 11,5 тыс. пациентов диагнозом COVID-19.

Саломон подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает ухудшаться. Заболевание подтверждено более чем у 25 тыс. человек.

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По данным университета Джона Хопкинса, во Франции 1333 смерти от коронавируса, однако две из них приходятся на заморские департаменты страны острова Гваделупа и Мартиника.

К вечеру 25 марта число жертв коронавирусной инфекции нового типа по всему мира превысило 20 тыс. человек. Лидером смертности остается Италия: к полуночи по московскому времени там зафиксировано 7503 погибших. На второе место вышла Испания с 3445 смертями, на третьем месте — Китай с 3163 жертвами вируса.

Теги: коронавирус, Франция, жертвы
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