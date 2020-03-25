В США умер режиссер фильмов ужасов Гордон Стюарт, известный экранизациями книг Говарда Лавкрафта. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на родственников Стюарта.

Причина смерти Стюарта не называется. Ему было 72 года, у режиссера остались жена, трое детей и четверо внуков.

Изначально Стюарт получил признание за провокационные театральные постановки. Но мировая известность к нему пришла после экранизации произведений американского классика ужасов Говарда Лавкрафта — «Реаниматор», «Дагон», «Урод в замке», «Извне».

Стюарт известен также как сценарист и продюсер. Он занимался не только съемками фильмов ужасов. Одной из его продюсерских работ является комедия 1989 года «Дорогая, я уменьшил детей».