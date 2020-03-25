Председатель парламента Израиля подал в отставку

Юлий Эдельштейн (Фото: Christian Spicker / imago-images.de / Global Look Press)

Юлий Эдельштейн — председатель парламента Израиля, занимавший этот пост с 2013 года, 25 марта подал заявление об отставке. Об этом сообщается на сайте кнессета. О своем решении он объявил на открытии заседания парламента и объяснил его несогласием с вердиктом Верховного суда Израиля. Суд признал незаконным распоряжение Эдельштейна закрыть парламент на время эпидемии коронавируса. 18 марта спикер объявил, что парламент должен принять те же ограничения, что и общество, то есть ввести запрет на мероприятие с участием более 10 человек.

Оппозиция обвинила Эдельштейна в попытке блокировать работу парламента, чтобы не допустить избрание новым спикером представителей оппозиции. Ушедший в отставку спикер представляет партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд». Лидер оппозиционного альянса «Кахоль Лаван» Бени Ганц обвинял Эдельштейна в попытке подорвать демократический процесс.

«Беспрецедентным решением они попытались заставить парламент замолчать: Сделать то, что не было сделано ни в одной работающей демократии, и то, что никогда не должно было произойти в государстве Израиль», — заявил Ганц. Верховный суд постановил, что парламент должен собраться не позднее 25 марта и выбрать председателя.

По итогам состоявшихся в марте выборов «Ликуд» получил в парламенте 36 мест, а «Кахоль Лаван» — 33. Однако вместе с союзниками у оппозиции 61 место из 120 и именно лидеру оппозиции Бени Ганцу президент Реувен Ривлин поручил сформировать правительство.