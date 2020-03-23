Отец и сын Гарберы опровергли сообщения о заражении коронавирусом

Председатель совета директоров GHP Group, член совета директоров и совладелец транспортной группы FESCO Марк Гарбер в разговоре с РБК опроверг сообщения о том, что он заразился коронавирусом. Не подтвердил новости о болезни и его сын Алексей.

О том, что Марк Гарбер и его сын заразились COVID-19, ранее написал Telegram-канал Mash. Канал сообщил, что тест Алексея Гарбера на коронавирус оказался положительным, после чего его госпитализировали в больницу в Коммунарке, а после проверки членов семьи с COVID-19 был госпитализирован и Гарбер-старший. Позднее эту публикацию Mash удалил. Впервые сообщение о госпитализации Алексея Гарбера появилось в анонимном Telegram-канале «Героиня на карантине» 22 марта, его репостнул канал «Небожена». Вечером 23 марта аналогичная публикация появилась на сайте «Пятого канала».

«Вчера (в воскресение, 22 марта. — РБК) был первый новостной вброс, сегодня канал Mash продолжил — написали, что я в больнице. Но как видите вроде не в больнице, папа — там же (не в больнице. — РБК). Это не так! Мы здоровы, все хорошо. Вам тоже не болеть! Качество новостей оставляет желать лучшего», — заявил бизнесмен Алексей Гарбер, который записал для РБК видеообращение.

«Всем привет из дома! Опровергаю дезинформацию! [У нас] все в порядке Всем не болеть», — сказал бизнесмен Марк Гарбер, отец Алекся Гарбера, который также записал видео и прислал его РБК. На видео и отец, и сын находятся в домашней остановке.

Марк Гарбер начал бизнес в 1987 году, основав кооператив «Синтез», на базе которого позднее появилась звукозаписывающая компания Sintez records. В 1994 году Гарбер основал финансовую группу UCB. После приобретения UCB инвестиционным банком Robert Fleming & Co он стал председателем совета директоров Fleming UCB, до 2012 года был старшим партнером Fleming Family & Partners, а позднее учредил управляющую компанию GHP Group (Garber Hannam Partners).

В 2012 году GHP Group Гарбера и группа «Сумма» Зиявудина Магомедова выкупили 56% Дальневосточного морского пароходства (Fesco) у Сергея Генералова. В 2013 году Гарбер вошел в совет директоров UC Rusal и оставался в его составе до 2018 года.