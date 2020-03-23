Брыльска опровергла сообщения о ее борьбе с раком

Польская актриса Барбара Брыльска, сыгравшая в фильме «Ирония судьбы», опровергла сообщения о борьбе с онкологическим заболеванием. Об этом она сообщила телеканалу «Звезда».

«Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие слухи странные», — ответила она на соответствующий вопрос.

Актриса, которая живет в Варшаве, отметила, что находится на карантине из-за ситуации с новым коронавирусом. Брыльска рассказала, что ей помогает сын, который делает для нее покупки.

Издание Starhit писало, что актриса несколько лет борется с онкологией. Портал заявлял, что у нее рак языка. Издание сообщало, что Брыльска отказалась говорить о заболевании.

Брыльска родилась в Польше в 1941 году. Она сыграла в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», который вышел в 1975 году. Актриса исполнила роль главной героини картины Нади Шевелевой.