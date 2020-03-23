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Умер народный артист РСФСР Николай Боярчиков

Хореограф, народный артист РСФСР Николай Боярчиков умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на странице Пермского театра оперы и балеты в Facebook.

Отмечается, что артист ушел из жизни в воскресенье, 22 марта. Место и причина смерти хореографа не называются.

«Соболезнуем семье и близким Николая Николаевича и всем тем, кто трепетно хранит в сердце воспоминания о его спектаклях», — говорится в сообщении.

Николай Боярчиков родился 27 сентября 1935 в Ленинграде. В период с 1971 по 1977 годы он был главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета. С 1977 по 2007 годы занимал должность главного балетмейстера, а затем стал художественным руководителем Ленинградского малого театра оперы и балета (Михайловского театра).

Хореограф носил звание кавалера орденов Дружбы и Почета, а также лауреата государственной премии РСФСР имени Глинки.

Теги: народный артист, балетмейстер, смерть
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