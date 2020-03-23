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Общество ,  
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Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт

Пассажирский самолет, следующий по маршруту Южно-Сахалинск — Южно-Курильск, вынуждено вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Южно-Сахалинск (Хомутово).

Никто из присутствовавших на борту не пострадал. В общей сложности в самолете находились 38 пассажиров и 4 члена экипажа.

Причины случившегося не раскрываются. В настоящее время решается вопрос о перевозке пассажиров на Курилы.

Как сообщает издание «Сахалин.Инфо», речь идет о рейсе авиакомпании «Аврора». По его данным, самолет вернулся обратно из-за незначительной технической неисправности. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиров планируется отправить другим бортом на остров Кунашир. 

Теги: Южно-Сахалинск, аэропорт, вынужденная посадка
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