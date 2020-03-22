Президент Болгарии наложил вето на закон о ЧП из-за коронавируса

Румен Радев (Фото: Global Look Press)

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на отдельные положения закона о действиях в период чрезвычайного положения, который ранее был принят парламентом в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Принятый парламентом закон, предусматривающий штраф и уголовную ответственность за распространение неверной информации о коронавирусе, нарушает «последние остатки свободы слова», сообщил Радев. По его словам, в законе не прописано, что именно будет считаться неверной информацией, что приведет к использованию журналистами самоцензуры и исключит альтернативную точку зрения.

«Ни одна битва не выигрывается страхом, тотальная блокада создает больше проблем, чем решает», — сказал Радев. По его словам, в условиях кризиса руководство страны должно действовать рационально, а не допускать злоупотреблений властью.

Согласно последним данным, сейчас в Болгарии коронавирусом заражен 171 человек, причем за сутки зафиксировали 29 новых случаев заболевания.