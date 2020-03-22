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Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям России

Украинские десантно-штурмовые катера класса «Кентавр»   (Фото: navy.mil.gov.ua / Facebook)

Украинские десантно-штурмовые катера класса «Кентавр» являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота России. Об этом говорится в ролике телерадиостудии «Бриз» министерства обороны Украины, который размещен на YouTube.

Российские корабли «намного медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс», говорится в видеосюжете. Уточняется, что украинских катера могут развить скорость до 36 узлов и на них могут разместиться 36 десантников. Катера вооружены ракетами С-8, отмечается в ролике.

Украина решила направить в Азовское море два десантных катера «Кентавр»
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В феврале прошлого года в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что в 2019 году состав Военно-морских сил Украины планируют принять два десантных катера «Кентавр». Их направят в Азовское море, говорил замначальника Главного управления оборонного планирования Генштаба Вооруженных сил Украины Вячеслав Демьяненко.

Водоизмещение «Кентавра» — 47 т, длина — 24,3 м. На вооружении у него находятся две пусковые установки 80-миллиметровой реактивной системы залпового огня, два боевых модуля с пулеметами калибром 12,7 мм и 40 мм, гранатометом и система для дымовых завес. 

Теги: Украина, Минобороны, ракеты
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