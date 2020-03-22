В американском университете насчитали более 300 тыс. заболевших COVID-19

По данным американского университета Джона Хопкинса, число заразившихся новым коронавирусом по всему миру превысило 300 тыс. человек.

На момент написания новости, по данным университета, по всей Земле было подтверждено 304 526 заболевших COVID-19. 91 676 человек выздоровело, 12 973 погибло.

Больше всего зараженных выявлено в Китае — 81 305 человек. На втором месте Италия с 53 578 заболевшими. На третьем месте США — 25 493 подтвержденных случая.

В десятку стран с наихудшей эпидемиологической обстановкой по коронавирусу входят также Испания (25 374), Германия (22 213), Иран (20 610), Франция (14 308), Южная Корея (8 799), Швейцария (6575) и Великобритания (5 067).