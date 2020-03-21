Google выпустил дудл к 125-летию со дня рождения Леонида Утесова

Google разместил на стартовой странице своего поисковика дудл, посвященный 125-летию со дня рождения певца, актера и народного артиста СССР Леонида Утесова.

На логотипе Утесов дирижирует оркестром и улыбается. «Большинство фотографий Леонида Утесова, которые я нашел, показывали широкую яркую улыбку и были полны радости и жизни, поэтому я хотел запечатлеть этот дух», — передает пресс-служба Google слова создателя дудла. Художник также отметил, что вдохновлялся дизайном джазовых плакатов ХХ века.

Леонид Утесов родился 21 марта 1895 года в Одессе, его настоящее имя Лазарь Вайсбейн. В 1928 году он создал свой джазовый оркестр. В годы Великой Отечественной войны Государственный джаз-оркестр РСФСР под его управлением дал более 500 концертов почти на всех фронтах. В 1934 году Утесов исполнил главную роль в фильме «Веселые ребята», который получил специальный приз Венецианского фестиваля.

Народный артист СССР скончался в 1982 году в военном санатории «Архангельское» и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.