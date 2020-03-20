Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС прокомментировал шутку российского юмориста Максима Галкина в свой адрес.

Журналист агентства Андрей Ванденко поинтересовался у Путина, не думал ли он в 2008 году о том, что его пребывание в должности главы государства может затянуться. В беседе с президентом он упомянул шутку Галкина о том, что Путин — это уже не фамилия, а профессия.

В ответ президент отметил, что «человек, у которого нет ни одной должности, он может шутить как угодно». При этом Путин указал на то, что юмор Галкина востребован.

Отвечая на вопрос о своем пребывании у власти, Путин отметил, что в 2008 году он не подозревал, что в 2012 году снова вернется к обязанностям президента.

«Нет. То есть как вариант это было, но так, чтобы знал, нет, конечно. Но как вариант — такая возможность была», — отметил Путин.

16 часть интервью журналиста ТАСС Андрея Ванденко с Владимиром Путиным в рамках специального проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» вышла 18 марта. Эта серия посвящена теме доходов российских граждан.

Максим Галкин высказался о российском президенте во время выступления в Новосибирске в октябре 2019 года. Тогда юморист рассказал о цензуре на российском телевидении. Он также указывал на то, что в эфире российского ТВ постоянно освещают события на Украине вместо российской повестки. «Нам все время рассказывают про Украину, меня все это так достало, я же не в Украине живу. Вы нам про нас расскажите!», — отмечал телеведущий.