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Общество ,  
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Российский математик стал лауреатом Абелевской премии

Лауреатом Абелевской премии, которую часто называют «нобелевкой» по математике, в 2020 году получил российский математик Григорий Маргулис. Об этом сообщают организаторы премии.

Работающий в Йельском университете США Маргулис вместе с профессором Еврейского университета в Иерусалиме Гилелем Фюрстенбергом получили премию за «новаторство в использовании методов теории вероятности и динамики в теории групп, теории чисел и комбинаторике».

Маргулис родился в 1946 году в Москве. Как сообщают организаторы Абелевской премии, он получили международное признание в возрасте 16 лет, когда взял серебряную медаль на международной математической олимпиаде.

В 32 года он получил престижную премию Филдса, в 1996 году — премию Лобачевского, а в 2005 году — премию Вольфа.

До 1991 года он работал в московском Институте проблем передачи информации, а затем получил приглашение на постоянную работу в Йельский университет. С 2001 года Маргулис является членом Национальной академии наук США.

Его имя носит так называемая «задача о мятом рубле» — известная топологическая задача, которая звучит так: «можно ли сложить прямоугольный лист бумаги в плоскую фигуру с периметром больше, чем у исходного прямоугольника».

Теги: Абелевская премия, математик, Россия
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