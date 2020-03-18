«Ведомости» узнали о планах ФНС отказаться от выездных проверок

В Федеральной налоговой службе (ФНС) на фоне пандемии коронавируса изучают вопрос о приостановке выездных проверок, осмотров, допросов, при которых предусмотрен прямой контакт с налогоплательщиками. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и сотрудника одной из налоговых инспекций.

По словам одного из чиновников, выездные проверки будут проводить только в случае крайней необходимости до тех пор, пока не нормализуется эпидемиологическая обстановка.

Также собеседники газеты рассказали, что в ФНС обсуждают перенос срока сдачи деклараций по НДФЛ, для чего необходимо внести поправки в Налоговый кодекс. Благодаря этой мере в инспекции будет приходить меньше людей.

Представитель ФНС отказался комментировать газете данную информацию.

Сотрудник налоговой службы, в свою очередь, заявил, что в связи с новыми мерами у службы не должно возникнуть серьезных проблем, поскольку еще не начатые проверки можно отложить, а уже открытые — приостановить. При этом он уточнил, что мораторий не должен длиться более полугода, так как это предельный срок приостановки проверок.