Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 74,13 (+0,94) Quote, 16 мар, 12:35
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 82,75 (+0,89) Quote, 16 мар, 12:35
Журналист сообщил о переносе боя Ковалева с Баррерой Спорт, 09:51 СК начал проверку данных о ветеранах Латышского легиона СС Общество, 09:49 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 марта Общество, 09:44 «Роскосмос» из-за коронавируса перенес празднование Дня космонавтики Общество, 09:41 В Казахстане выявили коронавирус у двухлетней девочки Общество, 09:33 Семья Манасир опровергла нахождение на карантине из-за коронавируса Общество, 09:31 Правительство пересмотрит список системно значимых компаний из-за вируса Экономика, 09:26 Клуб Черышева сообщил об инфицировании 35% команды коронавирусом Спорт, 09:07 Рубль, «Энел Россия», FedEx: за какими котировками следить сегодня Quote, 09:04 Визионер, чирлидер, сторожевой пес: Роберт Кийосаки — о хорошем лидере Pro, 09:04 Bloomberg сообщил об «астрономическом» подорожании фрахта нефтетанкеров Бизнес, 08:49 Конференция УЕФА предложит перенести Евро-2020 на лето 2021 года Спорт, 08:29 В Смоленской области при взрыве в жилом доме пострадали четыре человека Общество, 08:29 ИТ-эксперты предупредили об активности интернет-мошенников на фоне вируса Общество, 08:28
Пандемия коронавируса ,  
0 

Семья Манасир опровергла нахождение на карантине из-за коронавируса

Семья миллиардера Зияда Манасира опровергла информацию о том, что находится на карантине из-за коронавируса. Об этом РБК сообщила дочь бизнесмена Элен Манасир.

«Это фейковая информация. Мы прилетели из Женевы, прекрасно себя чувствуем, у нас все хорошо. С зараженными мы не общались. Наши юристы уже разбираются со всеми СМИ, опубликовавшими фейковую новость», — рассказала Элен Манасир. По ее словам, члены семьи самоизолировались добровольно. «Для личной безопасности мы стараемся оставаться дома и всем советуем», — добавила она.

Представитель семьи также подтвердила, что Манасиры полностью здоровы и ведут привычный образ жизни.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что члены семьи Зияда Манасира проверяются на коронавирус. По данным канала, Зияд Манасир, его жена Виктория, а также дочери Элен и Диана с мужьями и друзьями отдыхали в Куршевеле  вместе с семьей бизнесмена Шалвы Чигиринского. Как отмечает Mash, часть его родственников увезли в больницу прямо от трапа самолета.

По данным Mash, семья Манасир почти в полном составе находится на карантине в своем доме в районе Барвихи, однако власти планируют поместить всю семью в центр в Коммунарке.

16 марта Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за прошедшие сутки в мире подтвердили 13 903 случая заражения новым типом коронавируса, причем почти все они зафиксированы за пределами Китая.

Теги: коронавирус, Зияд Манасир, карантин, новости РБК
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter