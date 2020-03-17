Семья Манасир опровергла нахождение на карантине из-за коронавируса

Семья миллиардера Зияда Манасира опровергла информацию о том, что находится на карантине из-за коронавируса. Об этом РБК сообщила дочь бизнесмена Элен Манасир.

«Это фейковая информация. Мы прилетели из Женевы, прекрасно себя чувствуем, у нас все хорошо. С зараженными мы не общались. Наши юристы уже разбираются со всеми СМИ, опубликовавшими фейковую новость», — рассказала Элен Манасир. По ее словам, члены семьи самоизолировались добровольно. «Для личной безопасности мы стараемся оставаться дома и всем советуем», — добавила она.

Представитель семьи также подтвердила, что Манасиры полностью здоровы и ведут привычный образ жизни.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что члены семьи Зияда Манасира проверяются на коронавирус. По данным канала, Зияд Манасир, его жена Виктория, а также дочери Элен и Диана с мужьями и друзьями отдыхали в Куршевеле вместе с семьей бизнесмена Шалвы Чигиринского. Как отмечает Mash, часть его родственников увезли в больницу прямо от трапа самолета.

По данным Mash, семья Манасир почти в полном составе находится на карантине в своем доме в районе Барвихи, однако власти планируют поместить всю семью в центр в Коммунарке.