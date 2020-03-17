Bloomberg сообщил о кибератаке на сайт минздрава США

Компьютерные сети министерства здравоохранения и социальных служб США (Department of Health & Human Services) в ночь на понедельник, 16 марта, подверглись кибератаке во время работы сотрудников ведомства над сдерживанием коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, пожелавших остаться анонимными.

По их данным, хакеры пытались замедлить деятельность ведомства, однако они им не удалось добиться значимых результатов.

«Нам известно о кибер-инциденте, связанном с компьютерными сетями здравоохранения и социальных служб, и федеральное правительство тщательно расследует этот инцидент», — сказал представитель Совета национальной безопасности Джон Ульот.

По его словам, специалисты в области кибербезопасности постоянно отслеживают и принимают соответствующие меры для защиты федеральных сетей. Он отметил, что в настоящее время сайт министерства и федеральные сети работают нормально.

Ранее Совет национальной безопасности (СНБ) США в своем Twitter опроверг появившиеся слухи о введении общенационального карантина. Как уточняет Bloomberg, данное сообщение было связано с кибератакой на Минздрав и попыткой распространения дезинформации.

Министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар, комментируя ситуацию с распространением коронавируса в США на брифинге в Белом доме, заявил об отсутствии ухудшения функционирования сетей ведомства.

В Минздраве США, Белом доме и СНБ отказались комментировать информацию об инциденте.