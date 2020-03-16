Четыре ребенка погибли при пожаре в Иркутской области

В результате пожара в Иркутской области погибли семь человек, четверо из которых дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о возгорании в поселке Усть-Уде в 200 км от региональной столицы поступила в экстренные службы в 5:25 по местному времени (00:25 мск). Загорелся двухвакртирный деревянный дом.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, веранда одной из квартир была полностью охвачена огнем. Общая площадь возгорания составила 25 кв. м.

В квартире звеном газодымозащитной службы были обнаружены семь погибших: мужчина 1998 года рождения и две женщины 1997 и 1993 годов рождения, а также четыре ребенка. Им оказывалась неотложная помощь до приезда скорой, потом детей доставили в Усть-Удинскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, они умерли. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Как сообщил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков, в январе жителям этого дома был установлен автономный пожарный извещатель. Именно он и подал сигнал о возгорании пожарным. Сейчас предстоит выяснить, почему взрослые не отреагировали на сигнализацию. Пашков добавил, что семья характеризовалась как неблагополучная и стояла на учете.