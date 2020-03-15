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В центре Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением

Фото: Олег Яковлев / РБК

В одном из домов в центре Москвы нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Об этом РБК сообщил источник в ГСУ СКР по Москве.

По словам собеседника, погибшего обнаружили в квартире одного из домов на Малой Сухаревской площади, при этом дверь квартиры была заперта изнутри. Источник сообщил, что умершего звали Динар Сабиров, ему было около 23 лет. Тело нашел знакомый молодого человека. По предварительным данным, Сабиров умер более суток назад.

На месте происшествия нашли травматический пистолет «ПБ-4-1» («Оса»).

Как пишет Telegram-канал Baza, Сабирову было 24 года, он служил в воинской части №11488. В ней числятся снайперы Федеральной службы охраны (ФСО), которые обеспечивают безопасность президента, сообщает канал. О том, что квартире в центре Москвы найден мертвым сотрудник ФСО, также пишет Telegtam-канал 112.

По данным Baza, знакомый Сабирова пришел проведать его, потому что тот несколько дней не выходил на связь. Так как дверь была заперта изнутри, мужчине пришлось пробраться в квартиру через окно на кухне. Telegram-канал сообщает, что, по предварительным данным, выстрел был произведен из пистолета «Оса», который нашли с телом погибшего.

РБК направил запрос в пресс-центр ФСО и обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой.

Теги: Москва, смерть, новости РБК
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