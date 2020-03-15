Город в Красноярском крае остался без отопления из-за аварии

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В городе Дудинка Красноярского края утром 15 марта произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По информации администрации города, авария произошла в результате обрыва на линии электропередачи со стороны Норильска в 8:40 (4:40 мск). В связи с этим в Дудинке было временно прекращена подача горячей воды и отопления. Котельная была переведена на резервные источники питания.

Как сообщает МЧС, подача электроэнергии была полностью восстановлена к 10:40 (6:40 мск). В ликвидации последствий аварии участвовали 31 человек и пять единиц техники.

В начале марта в Минстрое допустили пересмотр платежей за отопление в ряде регионов. На перерасчет могут рассчитывать жители субъектов, где плата за поставленное зимой тепло начисляется равномерно в течение всего года. В зданиях с общедомовыми приборами учета сумма за отопление не изменится.