Украинский шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща

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Распространенной ошибкой во время приготовления борща является добавление в него овощной зажарки. Об этом заявил украинский шеф-повар Антон Самойлов, передает «Днепропетровская панорама».

По словам повара, из-за этого суп становится слишком жирным, что портит его вкус. Он объяснил, что поджарка является овощным аналогом мяса, то есть используется для создания жирного наваристого бульона. «Если сделать богатую зажарку, а потом добавить ее в не менее богатый мясной бульон — получится катастрофа», — отметил Самойлов.

В связи с этим для борща, приготовленного на мясном бульоне, повар рекомендует не жарить свеклу, морковь и лук, а тушить их без добавления масла или же сразу, без обработки, добавить эти ингредиенты в бульон.