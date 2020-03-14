В московском роддоме предложили принимать пациентов с коронавирусом

Фото: АГН «Москва»

Московский департамент здравоохранения поддержал инициативу одного из родильных домов по его перепрофилированию на прием пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В депздрав поступило обращение от имени коллектива родильного корпуса клинической больницы им. В.П. Демихова, расположенной в Кузьминках недалеко от станции метро «Волжская». Медики предложили обеспечить размещение пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями в их отделении.

Как отметили в депздраве, отдельно стоящий корпус роддома отвечает всем требованиям инфекционных отделений. В департаменте поддержали инициативу врачей, добавив, что штат медицинского персонала будет усилен пульмонологами и терапевтами.

На момент получения сообщения в роддоме пустовало 40% коек. Все роженицы будут переведены в ближайшие акушерские стационары по их выбору.