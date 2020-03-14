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В московском роддоме предложили принимать пациентов с коронавирусом

Фото: АГН «Москва»

Московский департамент здравоохранения поддержал инициативу одного из родильных домов по его перепрофилированию на прием пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В депздрав поступило обращение от имени коллектива родильного корпуса клинической больницы им. В.П. Демихова, расположенной в Кузьминках недалеко от станции метро «Волжская». Медики предложили обеспечить размещение пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями в их отделении.

Как отметили в депздраве, отдельно стоящий корпус роддома отвечает всем требованиям инфекционных отделений. В департаменте поддержали инициативу врачей, добавив, что штат медицинского персонала будет усилен пульмонологами и терапевтами.

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На момент получения сообщения в роддоме пустовало 40% коек. Все роженицы будут переведены в ближайшие акушерские стационары по их выбору.

Число инфицированных коронавирусом в России за последние сутки выросло на 14 и составило 59 человек. Все новые пациенты побывали в Европе в последние две недели. Девять из них были выявлены в Москве, один в Московской области, один в Санкт-Петербурге, два в Кемеровской области, один в Калининградской области.

Трое заразившихся были признаны выздоровевшими — это двое граждан Китая и один россиянин.

Теги: роддом, коронавирус
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