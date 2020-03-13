Мишустин назначил главу Фонда обязательного медицинского страхования

Елена Чернякова (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Новым председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) назначена Елена Чернякова. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Чернякову Елену Евгеньевну председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования», — сказано в распоряжении. С 2012 года эту должность занимала Наталья Стадченко.

Как передает ТАСС, Чернякова с 2011 года была директором департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов.