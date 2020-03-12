«Союзмультфильм» не будет снимать продолжение мультфильма о попугае Кеше

Фото: Союзмультфильм / Youtube

Киностудия «Союзмультфильм» не будет создавать продолжение мультфильма о попугае Кеше, так как ей не удалось достигнуть договоренностей с автором оригинальной сценарной основы Александром Курляндским. Об этом РБК сообщили в пресс-службе киностудии.

Представитель студии отметил, что права на уже созданные серии «Попугая Кеши» принадлежат «Союзмультфильму» и остаются в его библиотеке.

О том, что «Союзмультфильм» решил снимать продолжение мультсериала и выпустить о нем полнометражную картину, говорила председатель правления киностудии Юлиана Слащева в мае прошлого года.

По замыслу мультипликаторов Кеша должен был стать «современным стендапером». Озвучить главного персонажа согласился актер Геннадий Хазанов, который озвучивал попугая Кешу в трех первых выпусках мультфильма.